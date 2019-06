Soixante élèves-athlètes récompensés chez les Lynx

Près d’une soixantaine d’élèves de l’école Jésus-Marie de Beauceville ont reçu un prix à la quatrième soirée reconnaissance sportive mardi soir le 28 mai dernier à la salle Marcel-Roy.

Les récipiendaires se partageaient les prix du joueur le plus amélioré, le plus dévoué et le plus utile à son équipe.

À la fin de la soirée, les prix de personnalités sportives ont été remis. Ces athlètes sont reconnus pour leur leadership au sein de leur(s) équipe (s) interscolaire. Ces athlètes apportent du positivisme et rassemblent les membres de leur équipe. Non seulement ils se démarquent comme étant un LYNX hors pair, mais ils sont aussi dévoués, actifs et apportent une énergie positive lors des cours d’éducation physique.

L’école compte 214 athlètes qui pratiquent un sport au sein de l’établissement soit 58,15% de leur clientèle.

Personnalité sportive féminine au 1er cycle : Victoria Veilleux

Personnalité sportive masculine au 1er cycle : Andy Gagné

Personnalité sportive féminine au 2e cycle : Juliette Veilleux

Personnalité sportive masculine au 2e cycle : Raphaël L’Heureux

Deux bourses ont été remises afin d’honorer des étudiants-athlètes ayant obtenu un excellent bilan scolaire tout en ayant été un athlète qui a performé dans son ou ses sports interscolaires et/ou au programme Études-Sport.

Bourse Études – Sport Athlète féminine : Victoria Veilleux

Bourse Études – Sport Athlète masculin : Tristan Chouinard

Une nouvelle catégorie voyait le jour lors de cette 4e édition, soit le spectateur de l’année. Trois récipiendaires ont été honorés dans nos trois catégories :

Spectateur de l'année enfant ou élève: Mélody T Sai

Spectateur de l'année adulte: Vanessa Drouin

Spectateur de l'année grands-parents : Yves Lapointe