Une finissante en Soins infirmiers du Cégep Beauce-Appalaches se démarque

Le vendredi 7 juin dernier, l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de Chaudière-Appalaches (ORIICA), en collaboration avec le Comité jeunesse, a décerné un prix à Valérie Roy, finissante en Soins infirmiers du Cégep Beauce-Appalaches. L’étudiante s’est particulièrement démarquée tout au long de son parcours collégial.

L’étudiante a été sélectionnée par l’ensemble du corps professoral du département pour l’obtention d’une bourse, d’une valeur de 200 $.

« Valérie a fait preuve d’engagement et de persévérance dans ses études. L’approche chaleureuse et l’écoute active qu’elle utilise auprès de la clientèle lui permettent de se distinguer. Sa discrétion, son implication et son désir d’apprendre font d’elle une étudiante exemplaire, » a mentionné Mario Giroux, coordonnateur du département.

En milieu clinique, elle a su se démarquer par sa capacité à gérer son stress, par son sens des responsabilités et son leadership. Elle est toujours prête à venir en aide autant à sa clientèle qu’à ses coéquipières. Sa délicatesse et son dynamisme sont des traits qui la distinguent et qui sont appréciés de tous. L’intégrité, le jugement et la capacité d’écoute sont des compétences du profil des diplômés qu’elle a acquises avec brio. Elle saura valoriser la profession par ses qualités humaines et professionnelles.

Ce prix permet de reconnaître publiquement la contribution, les efforts soutenus des candidats, dans leurs études, afin de devenir des professionnels(les) en soins infirmiers, de saluer la relève et de les soutenir vers de nouveaux défis.