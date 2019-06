Un baccalauréat en sciences infirmières sera offert à Saint-Georges et Thetford Mines

L’Université du Québec à Rimouski offrira un programme de baccalauréat en sciences infirmières à Saint-Georges et à Thetford Mines dès l’automne 2019. Grâce à un partenariat avec le Centre universitaire des Appalaches (CUA) et le CISSS de Chaudière-Appalaches, 40 étudiants pourront poursuivre leurs études dans leur région.

Le programme s’adresse aux étudiants détenant un diplôme d’études collégiales en Techniques en soins infirmiers. La formule DEC-BAC permettra de leur reconnaître 24 crédits dans le cadre de ce baccalauréat qui en compte 90. La durée de la formation s’échelonnera sur trois ans.

« Les étudiants vont être répartis également entre Saint-Georges et Thetford Mines, », a laissé savoir Lucille Laflamme, vice-rectrice du campus de Lévis de L’Université du Québec à Rimouski. Le CUA utilisera les locaux du Cégep de Thetford et du Cégep Beauce-Appalaches.

Les futurs infirmiers suivront leurs cours en mode présentiel et en vidéoconférence.

Répondre aux besoins des régions

En Chaudière-Appalaches, 500 infirmiers choisissent de poursuivre leurs études universitaires en sciences infirmières.

« On sait que les gens qui étudient dans leur communauté d’origine sont plus enclins à demeurer ensuite, tout comme nous savons que les gens qui font des stages dans une organisation sont ensuite plus enclins à y travailler », a expliqué Patrick Simard, président directeur adjoint du CISSS Chaudière-Appalaches.

Les différents acteurs du milieu de la santé et de l’éducation souhaitent que la création de ce programme aide à combler le besoin criant d’infirmiers dans la région.

« Les inscriptions vont déjà bon train », a précisé Caroline Bouchard, directrice générale du CUA. Tout porte à croire que de nouvelles places devront être créées dans les prochaines années.