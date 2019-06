Pour ses 25 ans, le CIMIC baptise son dôme : Espace Roger Carette

Le Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC) célébrait le 21 juin son 25e anniversaire. Plusieurs personnes qui ont joué un rôle important dans la création et l’histoire du centre étaient présentes pour la soirée. De nombreux discours ont été prononcés.

Céline Chabot Mercier et Robert Bouchard étaient les animateurs. Les députés provinciaux Samuel Poulin et Luc Provençal (lui-même un ex-commissaire de la CSBE) étaient présents, tout comme le député fédéral de Beauce Maxime Bernier.

Audace et vision

Le directeur du centre, Robin Rodrigue a aussi pris la parole, insistant sur les mots audace et vision qui ont marqué la création et l’histoire du CIMIC et sont toujours au cœur des actions de son équipe.

« Nous souhaitons nous démarquer en offrant des formations répondant le plus possible aux besoins des industries et par conséquent, à ceux de nos élèves » dit-il. Selon lui, il est impératif de revamper les équipements afin de faire évoluer les professions enseignées au CIMIC. « Force est de constater que nous sommes rendus à la 4e révolution industrielle, il faut prendre ce virage technologique afin de doter nos élèves de ces compétences du 21e siècle », a-t-il affirmé. Soulignant au passage la présence d’un personnel enseignant « très qualifié et proactif », le directeur a notamment parlé d’offrir des cours en mécatronique dès septembre 2020.

Le directeur général de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, Normand Lessard, a insisté sur l’essor « remarquable » qu’a connu la formation professionnelle dans la région au cours du dernier quart de siècle et sur le rayonnement international du CIMIC.

Réussite collective

Le président de la CSBE, Charles-Henri Lecours l’a qualifié de « belle réussite collective », en rappelant que ce projet correspondait à un grand besoin pour les élèves et l’économie de la région. Sa réalisation a notamment été le fruit de l’implication des différents ordres d’enseignement, du milieu économique et du conseil des commissaires.

M. Lecours a particulièrement souligné la contribution du directeur général de la Commission scolaire de la Chaudière-Etchemin de l’époque, Roger Carette. « Il a été un leader incontestable dans ce dossier », a-t-il affirmé.

Espace Roger Carette

La CSBE a profité de ce 25e anniversaire pour baptiser le dôme, Espace Roger Carette. Une plaque a été dévoilée avec l’inscription : ESPACE ROGER CARETTE, en hommage à cet homme visionnaire qui a su regrouper les forces vives des milieux éducationnel et entrepreneurial, au profit de la population beauceronne et etcheminoise.

M. Carette, qui était le président d’honneur de la soirée, avait fait en début de soirée un historique du CIMIC. Il avait alors expliqué comment cette « école-usine à ateliers ouverts et flexibles » était un projet innovateur et audacieux, avec son comité école-entreprise, et la présence du SITTE (devenu MECANIUM), qui impliquait la collaboration de différents ordres d’enseignement.

Il a insisté sur l’importance de l’équipe actuelle du CIMIC. « C’est vous autres qui faites le CIMIC. Nous on l’a juste conçu et on l’a juste bâti », a t-il dit. Quant aux élèves, il leur a lancé : « Allez au bout de votre talent! ».

L’organisation de l’événement a souligné publiquement la participation de trois personnes à l’édification du CIMIC, Florent Roy, qui était président de la commission scolaire à l’époque, Gérard Turcotte, autrefois directeur de la formation professionnelle, et Paul-André Poulin.