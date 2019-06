Caroline Bouchard est nommée directrice générale du CUA

Les membres du conseil d'administration du Centre universitaire des Appalaches (CUA) ont confirmé la nomination de madame Caroline Bouchard à la direction générale du CUA. Celle-ci avait été nommée directrice générale par intérim en janvier dernier, après le départ de Martin Veilleux.

Le conseil d’administration du CUA a pris la décision de renouveler l’entente de gestion qu’il a avec le Cégep Beauce-Appalaches pour une période d’un an. Madame Bouchard assumera la direction générale du CUA tout en conservant son poste de directrice des services de la formation continue au Cégep.

« En mon nom et au nom du conseil d’administration, je félicite madame Bouchard pour sa nomination. Au cours des derniers mois, grâce à ses qualifications et ses aptitudes, elle a été en mesure de démontrer sa capacité à relever les défis présents au CUA. Elle peut compter sur la collaboration du conseil d’administration et de l’équipe du CUA pour l’appuyer dans la réalisation de ses objectifs. »

- Félix Nunez, président du conseil d’administration du CUA.