Une soixantaine de nouveaux diplômés adultes à la CSBE

La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin a souligné le succès de plusieurs personnes qui ont réussi une formation à la CSBE, que ce soit par le biais de la reconnaissance des acquis et compétences (RAC) ou encore dans le cadre de formations offertes par les services aux entreprises de la CSBE le 27 juin dernier.

Une soixantaine de nouveaux diplômés

En 2018-2019, 52 personnes ont obtenu un diplôme par le biais d’une démarche de Reconnaissance des acquis et des compétences à la CSBE, et cela, dans neuf programmes différents. C’est lors d’un cocktail que ces personnes ont été honorées, en plus des 16 qui recevaient leur attestation de formation pour les cours Kinésithérapie et Tonte et toilettage d’animaux.

Le président de la CSBE, Charles-Henri Lecours, était présent et il a insisté sur les sacrifices que cela demande de retourner aux études pour un adulte. « Vous avez fait preuve de discipline et de persévérance et vous pouvez être fiers de ce que vous avez accompli! », a-t-il lancé.

Depuis 2006, 882 personnes ont été diplômées par le biais de la RAC, à la CSBE.