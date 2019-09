L’École Jésus-Marie de Beauceville dévoile la restructuration de ses profils

Au nombre de quatre, les profils ont été pensés sur mesure selon les intérêts et les demandes des élèves, afin de jumeler passions et études.

Un vent de changement souffle sur l’EJM pour le plus grand bénéfice des élèves qui la fréquentent. Milieu accessible, bienveillant et innovant, l’institution encourage la réussite de ses élèves. Pour atteindre leurs objectifs, la direction et le personnel enseignant misent sur les passions de leurs élèves avec les profils suivants : Art dramatique, Athlète, Cultures et découvertes et, finalement, Sports-sciences. Dans cette optique, l’institution privée en a également profité pour moderniser son identité visuelle.

Rêver sans limites

Le choix des profils se fait selon les besoins et les intérêts de l’élève. L’EJM a développé des pratiques d’enseignement adaptées à la technologie par le biais de l’utilisation du iPad en classe. Par ailleurs, des rencontres individuelles personnalisées avec un répondant académique sont offertes à ceux et celles qui feront partie du profil Athlète.

« EJM s’éloigne de l’enseignement traditionnel par sa constante innovation. Elle offre un environnement propice au développement et à la réussite de ses élèves en les plaçant au cœur de ses priorités. » - Nathalie Fortier, directrice

En choisissant le profil Art dramatique, les élèves auront la possibilité de développer leur talent pour le jeu, de rencontrer des professionnels de la scène, d’apprivoiser et d’apprendre des techniques qui teinteront leur formation artistique.

Le profil Athlète sera composé des élèves des programmes Études-sports (danse, hockey, soccer) et de ceux et celles compétitionnant au niveau provincial, canadien, voire international, dans différents sports. Ce profil leur offrira davantage de souplesse pour se concentrer sur leur performance tant académique que sportive. De ce fait, ils auront droit à un horaire adapté à leurs périodes d’entraînement.

Le profil Cultures et découvertes permettra, quant à lui, aux élèves d’approfondir les langues et la possibilité de découvrir le monde à travers le réseau Jésus-Marie (JM sans frontières). Ils apprendront l’espagnol et peaufineront leur anglais tout en enrichissant leurs connaissances et en s’ouvrant sur le monde qui les entoure.

Enfin, le profil Sports-sciences offre la possibilité aux élèves de découvrir davantage le monde des sciences et de la technologie tout en intégrant à l’horaire plus de périodes d’éducation physique pour leur permettre de mieux bouger.

Journée portes ouvertes

L’École Jésus-Marie tiendra ses portes ouvertes annuelles le dimanche 6 octobre prochain de 12h30 à 15h30. L’équipe-école invite parents et enfants à venir la rencontrer pour en apprendre davantage sur les quatre profils et ses programmes Études-sports, ainsi qu’à visiter ses installations.

À propos:

Depuis 45 ans maintenant, l’École Jésus-Marie de Beauceville est reconnue pour être un milieu d’apprentissage stimulant pour les élèves du secondaire. La réputation de l’établissement n’est plus à faire, étant devenue une référence au niveau scolaire. Axée sur la réussite et la découverte du potentiel de chacun de ses élèves, l’institution vise le développement de méthodes de travail efficaces et met l’accent sur un enseignement de qualité.