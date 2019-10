L'école des Appalaches possède son propre circuit de trottinette

Le 27 septembre, l’école des Appalaches de Sainte-Justine a inauguré son circuit asphalté aménagé durant l’été qui pourra être utilisé par ses 76 élèves de la 4e à la 6e année du primaire. Il servira autant pour la trottinette, la course à pied et le patin à roues alignées.

Cet investissement a pour but de diversifier les activités extérieures pour les élèves. Cette partie s’ajoute à celle des modules de jeux et de la zone asphaltée. Cette dernière compte une aire délimitée par des lignes de peinture pour des jeux d’équipe. La nouvelle section a été faite dans une partie de la cour non exploitée.

Aide financière

En plus de la participation du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (10 347 $) et de celle de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (16 327 $), ce projet a profité́ d’un appui financier 5000 $ de l’organisme 100 degrés (École en forme). L’école a utilisé une partie de son budget pour appuyer le projet. Le coût total des travaux est de 39 674 $, incluant une remise qui sera ajoutée à l’été 2020.

La directrice de l’école des Appalaches, Mme Chantal Poulin, a remercié tous les partenaires qui ont aidé à la réalisation du projet. Cela permettra aux élèves « d’avoir bien du plaisir et de relever des défis d’adresse sur cette nouvelle zone de la cour. »

Dans l’allocution de M. Normand Lessard, directeur général de la CSBE, il a insisté sur les bienfaits de ce projet pour les saines habitudes de vie des jeunes et sur l’ouverture de cette zone à la population.