L'école primaire Les Sittelles inaugure deux classes alternatives

Deux classes alternatives, une de maternelle et une de première année, ont été inaugurées hier à l’école Les Sittelles de Saint-Georges. L’enseignement qui y est offert s’inspire de la pédagogie Montessori, où l’apprentissage est basé sur les sens et l’expérience, dans le respect de la liberté et du rythme de chaque enfant.

Une démarche entreprise par un groupe de parents

En 2017, un groupe de parents avait rencontré la commission scolaire afin de mettre en place ce projet qui favoriserait une approche différenciée pour les enfants. Les commissaires de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) ont y ont donné suite et le projet a été entériné le 27 février 2018.

Un milieu dynamique et ouvert sur le monde

La directrice des Services éducatifs de la CSBE, Mme Karina Roy, a présenté les classes alternatives comme un milieu dynamique, responsable et ouvert sur le monde, qui prône l’approche participative et communautaire des élèves.

« C’est vraiment à l’écoute des enfants qui sont présents dans la classe. C’est une démarche qui est centrée sur le développement personnel de nos élèves. Elle vise aussi à rendre l’enfant actif dans ses apprentissages, mais aussi dans la vie sociale de l’école afin de développer son sens de citoyen responsable, critique et engagé », a-t-elle expliqué.

Ce projet amènera une plus grande implication chez l’enfant et mise également sur la collaboration importante des parents.

« L’école publique est là pour desservir tous les élèves, cela comprend des élèves qui se sentent moins à l’aise dans le contexte de l’école traditionnelle, des élèves qui apprennent d’une manière différente. Avec les classes alternatives que nous inaugurons aujourd’hui, nous venons leur dire qu’il y a aussi une place pour eux dans notre commission scolaire », a déclaré M. Charles-Henri Lecours, président de la CSBE.

Des travaux de plus de 1M$ pour la mise en place des classes

Le Service des ressources matérielles a réalisé certains aménagements particuliers de l’espace, en ce qui concerne la mise en place de ces classes. Des travaux de plus de 1 M$ ont d’ailleurs été effectués à l’école Les Sittelles, au cours de l’été, ce qui inclut la réfection de la ventilation et le remplacement de luminaires par des lampes au DEL.

En ce qui concerne précisément les classes, l’aménagement de tablettes et d"étagères adaptées facilite également l’accès des enfants au matériel.

« Tout est à portée de main et à la hauteur des enfants. Dans ce cadre-là, l’enfant fait ses propres choix pour répondre à son projet d’apprentissage personnel », a indiqué Mme Roy.

Pour une approche éducative différente et inspirante

Un total de 29 élèves sont présentement inscrits et deux enseignantes sont responsables de ces classes, soit Mme Louise Roy et Mme Denyse Morin. Les enseignantes ont reçu une formation afin de se familiariser avec la pédagogie Montessori. Plusieurs commissions scolaires du Québec, mais aussi d’ailleurs dans le monde, ont adopté cette façon d’enseigner.

Selon Karina Roy, cet ajout à l’offre de services de la CSBE répond aux visées du profil de sortie de l’élève prévu dans le Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022. Celle-ci souhaitait d’ailleurs aux enseignants, aux intervenants, aux enfants et aux parents d’être heureux dans ces nouvelles classes alternatives.

« Ces parents-là ont rêvé d’une approche éducative, active, différente et inspirante. On souhaite vraiment que le parcours scolaire des enfants qui nous sont confiés sera teinté de tous ces beaux rêves qu’ils chérissaient », a-t-elle conclu.

Les classes en question sont ouvertes à tous les enfants de la commission scolaire dont les parents en feront la demande.

La période d’inscriptions se fera en février prochain pour de nouveaux groupes en maternelle, alors que ceux qui sont déjà inscrits poursuivront leur cheminement. Une journée portes ouvertes aura aussi lieu, mais la date reste à déterminer.