Les parents pourront visiter les classes alternatives de l'école les Sittelles

L’école primaire les Sittelles s’est dotée cette année de classes alternatives et la population est invitée à les visiter le jeudi 23 janvier à compter de 18 h.

Cette école de Saint-Georges (15400, 10e Avenue) offre des classes alternatives de maternelle et de 1re année. L’enseignement qu’on y offre est inspiré de la pédagogie Montessori, où l’apprentissage est basé sur les sens et l’expérience, dans le respect de la liberté et du rythme de chaque enfant.

Les parents qui viendront à la soirée porte ouverte pourront s’informer sur la pédagogie et sur les modalités d’inscription et du transport scolaire.

Accessible à tous

Tous les élèves qui font partie de la commission scolaire sont admissibles pour ces classes à l’école les Sittelles. Il n’y a aucuns frais pour l’enseignement, mais un tarif peut s’appliquer pour le transport. L’inscription se fait en maternelle (5 ans) et les élèves poursuivent ensuite leur cheminement scolaire au primaire dans des classes alternatives.