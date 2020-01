Simon Leblanc président d'honneur du Challenge des pros

Simon Leblanc, qui a été le meilleur canadien de sa catégorie au dernier championnat du monde de triathlon Ironman, et qui est aussi copropriétaire du commerce Joe Bicycles à Saint-Georges, agira comme président d'honneur du Challenge des Pros du Centre de formation professionnelle (CFP) Pozer de Saint-Georges.

Cette compétition, où les élèves du centre s’affronteront dans des épreuves liées à leur domaine de formation, se tiendra le 17 février. Cette même journée en sera également une de « portes ouvertes » alors que l'institution accueillera toutes les personnes intéressées à se renseigner sur ses services.

« La passion, ça peut vous amener à dépasser vos limites. On est ici pour apprendre et pour se trouver en tant que personne », a commenté M. Leblanc par voie de communiqué de presse alors qu'il souhaite être une source d’inspiration pour les participants au Challenge.

Les visiteurs pourront ainsi assister à des compétitions en charpenterie-menuiserie, coiffure, comptabilité, électrolyse, esthétique, secrétariat et vente-conseil, ainsi que pour les métiers d’infirmier auxiliaire et de préposé aux bénéficiaires. Pour certaines formations, des représentants d’entreprises seront présents pour donner des ateliers de formation aux élèves et faire du recrutement.

Une centaine d’élèves participeront à ces compétitions, mises sur pied l’an dernier dans ce centre de formation. Il est à noter que les compétitions en charpenterie-menuiserie et en vente-conseil serviront d’épreuves locales pour les Olympiades de la formation professionnelle. Les élèves qui remporteront ces deux catégories pourront donc poursuivre la compétition lors des 16e Olympiades québécoises de la formation professionnelle, en mai prochain, au Centre de foire de Québec.

Quant à lui, le directeur du CFP Pozer, Louis-Maurice Chabot, estime que le Challenge des Pros est un atout précieux pour son centre de formation. « Il s’agit d’un évènement de grande mobilisation où nous sommes en mesure de démontrer à la population le haut niveau de compétence de nos élèves. C’est aussi un moment privilégié pour que les employeurs puissent rencontrer leurs futurs employés », a-t-il expliqué.

Visite du centre Pozer

Le directeur Chabot invite par ailleurs l’ensemble de la population à venir découvrir le CFP Pozer, dans le cadre de cette journée « portes ouvertes ». En plus de voir les participants du Challenge en action, les visiteurs pourront en effet patrouiller les locaux du centre ainsi que l’atelier de charpenterie-menuiserie. Ils pourront aussi rencontrer des enseignants et autres membres du personnel.

Les deux événements auront lieu le lundi 17 février, de 13 h 30 à 18 h 30 au CFP Pozer situé au 415, 16e Rue Ouest et à l’atelier du 11720, 25e Avenue, à Saint-Georges, pour les compétitions et les visites en charpenterie-menuiserie. La remise des médailles du Challenge aura lieu à 19 h, au CFP Pozer.