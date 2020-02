Portes ouvertes le 8 février des deux écoles Vision en Beauce

Voir la galerie de photos

Les deux établissements en Beauce du réseau des écoles Vision convient les jeunes familles à la deuxième édition de la journée « Portes ouvertes » qui se tiendra le samedi 8 février de 10 h à 14 h.

D'abord à l'École Trilingue Vision Beauce, installée à Sainte-Marie depuis 2010, qui est la seule école primaire privée de la région. Depuis son ouverture, l'établissement a vécu trois phases d'agrandissement. La dernière née est La petite école Vision Beauce pour desservir les clients de Saint-Georges.

Lors de la visite de ces écoles de niveaux préscolaire et primaire, les familles pourront découvrir le concept d’immersion anglaise offert pour assurer le développement du plein potentiel de chaque enfant. Ls programme en préscolaire s'adressent aux poupons et enfants âgés de 18 mois à 4 ans et le second, aux élèves de niveau primaire.

Au-delà des langues, l'approche pédagogique au primaire mise sur l’intégration des nouvelles technologies pour une préparation optimale des apprenants aux métiers de l’avenir.