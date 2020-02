Les cadets de Sainte-Marie ont bravé le froid et la neige

Les membres du Corps de cadets 2898 de Sainte-Marie ne se sont pas laissés impressionner par la neige et le froid polaire les 8 et 9 février en participant à une fin de semaine de survie hivernale. L’activité se tenait à la base des Forces canadiennes de Valcartier.

Durant une course d’orientation, les plus jeunes ont pu manipuler des GPS et exercer leurs connaissances. Les plus vieux ont construit des quinzhees, qui sont des abris de neige dans lesquels ils ont passé la nuit de samedi à dimanche. Tous ont reçu des trucs et des conseils pouvant les aider à se garder au chaud lorsqu’on passe des journées complètes à l’extérieur.

Notons que la température avoisinait les -30 degrés en soirée.

Sur la photo, on voit des cadets dans leur quinzhee, juste avant le coucher : Zoé Vézina, Alexis Béland, Coralie Gauthier, Lydia Bélanger,Wyatt Cantin et Simon Vézina.