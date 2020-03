L’école Sainte-Famille revampe un vieux corridor inutilisé en super corridor actif

Voir la galerie de photos

Depuis quelques années, le concept de corridor actif est de plus en plus en vogue dans les écoles du Québec. En effet, ce type de projet est un moyen innovateur et efficace de répondre au besoin de bouger des petits et de favoriser leur développement moteur.

C’est donc en visionnant des capsules vidéo éducatives que certains élèves de 6e année de la classe de Mario Mathieu à l'École Sainte-Famille de Tring-Jonction ont eu l’idée, l’an dernier, d’initier ce projet. Bien reçu par l’équipe-école, le projet a fait son chemin et il a été décidé d’utiliser un corridor inutilisé au sous-sol pour le mettre en œuvre.

Par l’installation d’autocollants au plancher et sur les murs, un corridor peut ainsi être transformé en parcours structuré offrant aux élèves un contexte sécuritaire et contrôlé pour s’activer et dépenser leur énergie. Ils sont ainsi en mesure de mieux se concentrer en classe.

Des travaux de peinture ont donc été effectués au cours de l’été afin de le revigorer. Par la suite, par le biais d’un projet artistique auquel tous les élèves de l’école ont participé, dans le cadre de la semaine des arts, les murs ont été agrémentés d’œuvres représentant des silhouettes en mouvement, à la manière de l’artiste de renommée mondiale Keith Haring.

Les autocollants et accessoires ont ensuite été installés de façon structurée et cohérente afin de favoriser un parcours fluide répondant autant aux besoins des petits que des plus grands, à partir entre autres des recommandations du professeur d’éducation physique et de l’ergothérapeute de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.

Le financement de ce projet a été possible grâce à la mesure ministérielle À l’école, on bouge qui vise à soutenir les écoles désireuses d’offrir 60 minutes d’activité physique par jour à chacun de leurs élèves.

C’est depuis le 18 février dernier, au grand plaisir des élèves de l’école, que le corridor peut être utilisé alors que chaque groupe dispose à chaque jour d’une plage de temps à cet effet. Le corridor peut aussi être utilisé lors des récréations intérieures ainsi que par le service de garde.

Le fait d’exploiter un corridor inutilisé a évidemment permis d’offrir un parcours beaucoup plus complet que ce qui aurait été possible dans un corridor de classe conventionnel. De plus, l’équipe-école n’exclut pas la possibilité de réaliser une phase 2 à ce projet, puisque plusieurs petits locaux adjacents au corridor, qui servent actuellement de dépôts, pourraient éventuellement être transformés en locaux à vocation particulière.

Outre les élèves de 6e année de l’an passé, Mario Mathieu, Karl Paquet, Nancy Labrecque et Jean-Guy Morin du corps professoral ont contribué à la réussite du projet.

La vidéo est une production de l'école Sainte-Famille de Tring-Jonction.