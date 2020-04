Réouverture des écoles: les transporteurs scolaires sont encore dans le noir

Pour l'instant, les transporteurs scolaires ne savent pas comment ils devront opérer leur service avec la réouverture des écoles primaires annoncée hier par le gouvernement du Québec.

En tout cas, aux Autobus des Érables de Saint-Georges, aucune directive n'avait émané ni du ministère des Transports, qui régit ces entreprises, ni de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin qui est la cliente desservie, a expliqué Vincent Breton, directeur, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

« Il faut dire qu'on a seulement appris le tout hier mais il n'en demeure pas moins qu'il y a plusieurs points à régler et que le 11 mai va quand même arriver vite. Le temps roule! », de faire remarquer M. Breton.

D'abord, huit des quelque quarante chauffeurs que compte l'entreprise sont âgés de 70 ans et plus, une tranche de la population à qui on demande depuis le début de la pandémie de rester à la maison.

Ensuite, se pose la question de la distanciation sociale dans les autobus même, alors que les véhicules transportent habituellement de 65 à 70 élèves par voyage.

Aussi, le directeur se demande si des modifications techniques devront être effectuées dans les véhicules (plexiglass, etc.) et si les conducteurs devront porter des équipements de protection personnelle, comme des masques par exemple.

En tant normal, quelque 39 Autobus des Érables sillonnent le territoire tous les jours de la semaine pour transporter environ 2 000 élèves du primaire et du secondaire.

Même son de cloche sur la situation de la part du président des Autobus Breton, Pierre Breton, que son homologue des Autobus des Érables.

« Je n'ai pas de nouvelles pour l'instant », a-t-il simplement indiqué par courriel tout en espérant obtenir des instructions de la Fédération des transporteurs par autobus du Québec qui devait rencontrer les instances du gouvernement provincial pour en savoir davantage.