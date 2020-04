Les enseignants de musique de la CSBE chantent pour leurs élèves

Voir la galerie de photos

Les enseignants de musique de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin ont voulu faire sourire leurs élèves en interprétant la chanson entraînante Walking on sunshine de Katrina and the waves. Un total de 22 professeurs a participé soit en jouant d’un instrument ou en chantant.

Cette initiative est venue au départ d’une idée lancée par Olivier Guillemette, mais ce sont Véronique Lambert de l’École des Deux-Rives à Saint-Georges et Véronique Guay qui ont pris en main le projet. Mme Lambert nous explique que cela a été un travail colossal.

« Première des choses, on a proposé le projet et l’on a embarqué là-dedans. Les enseignants avaient un certain laps de temps pour s’inscrire. Ensuite, on a créé un groupe Facebook juste les enseignants qui voulaient participer. On a fait un sondage pour choisir la chanson. Un coup que la chanson a été choisit, Véronique Guay devait trouver les partitions pour tous les autres instruments. Moi je me suis occupée des chanteurs. Ensuite, on a trouvé une version qu’on aimait, les gens avaient une semaine pour se filmer de chez eux et l’envoyer à moi. Quand ç’a été fait, j’ai pris les vidéos de tout le monde, j’ai fait une piste audio et une piste vidéo à partir de cela. »

Le montage de la vidéo a pris une semaine à l’enseignante, mais tout le projet a pris un mois. Depuis le 28 avril, la création a été visionnée plus de 6 000 fois.