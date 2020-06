Une Mustang fabriquée par deux artistes de l'école des Deux-Rives

Adam Arraji et Keven Boulet ont recréé la Mustang 2017 en modèle réduit dans le cadre de leur cours d’arts plastiques. Ils sont deux élèves de l’école des Deux-Rives à Saint-Georges.

« L’idée de base était de permettre à ces élèves manuels de réaliser un projet artistique sur un sujet qui les passionne », indique leur professeur monsieur Bernier.

Il a déjà réalisé un projet de la sorte dans deux écoles de la commission scolaire. À l’école secondaire Veilleux, il y a la camionnette de la persévérance qui est exposée depuis 2015. Du côté de l’école des Appalaches, c’est la Firebird 2018 qui peut être admirée.

Des propriétés à l’art

Le professeur a constaté au fil des années que la création d’œuvres tridimensionnelles permettait de tisser des liens avec les élèves.

« Les élèves développent leur créativité et leurs aptitudes manuelles en plus de se sentir valorisés dans un travail qui fait ressortir leurs talents. »

En se lançant dans ce projet à la fois concret et créatif, Adam et Keven ont été amenés à développer leur autonomie et leur capacité à travailler en équipe. En effet, les deux jeunes ont gagné en confiance et en reconnaissance.

Une belle leçon

Monsieur Bernier ne cache pas qu’avec cette activité, il souhaitait montrer à ses élèves que pour réussir, il faut investir beaucoup de temps et faire preuve d’assiduité.

« Au travers de ce projet, j'ai vu des élèves qui ont travaillé très fort. Je crois que le fait que je le fasse avec eux a changé leur perception du rôle d’enseignant. Pour eux, je n’étais plus là uniquement pour donner des cours et gérer la classe, j’étais aussi une personne-ressource qui donne son temps sur une base volontaire pour les aider à réussir. »