Une tournée en autobus pour souligner la fin de l’année

Le personnel enseignant de l’école des Appalaches de Sainte-Justine fait une tournée de « bonnes vacances » à leurs étudiants.

Dans le but d’offrir une salutation plus chaleureuse à leurs étudiants que via un écran, deux autobus et 24 membres du personnel de l’école ont parcouru, le 22 juin, toutes les municipalités du secteur, soit Sainte-Justine, Saint-Cyprien, Saint-Camille-de-Lellis, Saint-Magloire, Sainte-Sabine, Saint-Luc-de-Bellechasse et Lac-Etchemin. Les élèves avaient été informés du passage du personnel et étaient invités à sortir de leur maison pour saluer leurs enseignants.

Une attention pour les finissantes et les finissants

Les membres du personnel de l’école des Appalaches ont profité de l’occasion pour faire un arrêt spécial au domicile ou au travail de près de 50 finissantes et finissants sur une possibilité de 60, et ce, afin de leur remettre leur bottin et leur diplôme.

Soulignons que la semaine précédente, les élèves de 5e secondaire avaient pu retourner à l'école afin de signer les albums de finissants de leurs ami(e)s, tout en respectant les consignes données par la Direction de la santé publique.

Rappelons que le bal des finissants de l’école des Appalaches de Sainte-Justine devait avoir lieu le samedi 20 juin dernier. Comme les circonstances actuelles ont rendu la tenue de l’événement impossible, les membres du personnel ont organisé cette visite à domicile pour souligner l’année exceptionnelle, écourtée et unique qu’a vécue la cohorte 2019-2020.

Il est important de savoir que cette initiative ne visait pas à remplacer le bal des finissants. Les responsables espèrent pouvoir organiser une cérémonie officielle pour la cohorte 2019-2020 à l’automne, si les recommandations de la Direction de la santé publique le permettent.