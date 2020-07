Des Journées de la persévérance scolaire pour la rentrée des classes 2020

Le contexte exceptionnel des derniers mois a motivé l’équipe du Réseau québécois pour la réussite éducative à créer une édition spéciale des Journées de la persévérance scolaire (JPS) pour la rentrée des classes 2020.



Portée par le slogan « La rentrée. Tous ensemble. Pour eux. », cette campagne sera déployée dans toutes les régions du Québec et s’échelonnera sur trois semaines à compter du 17 août prochain. Elle aura deux objectifs, soit de mobiliser les adultes significatifs de l’entourage des jeunes en valorisant leur rôle de motivateurs; aussi de contribuer à créer un climat favorable à cette rentrée exceptionnelle.

L’équipe du Réseau québécois pour la réussite éducative explique que la tenue des JPS en août vise à soulever un vent d’encouragement et de motivation auprès des jeunes en portant un message positif, bienveillant et rassembleur.



« La crise planétaire que nous connaissons a affecté l’ensemble de la population et engendré de nombreuses conséquences. Les jeunes québécois n’ont pas été épargnés. Certains sont retournés sur les bancs d’école alors que d’autres ont vécu une interruption scolaire prolongée. Certains ont connu d’importants reculs alors que d’autres ont ressenti une perte de motivation à reprendre les classes, allant même parfois jusqu’à décrocher complètement », de signifier les responsables des JPS.



Les détails de la campagne seront communiqués à la mi-août.