Deux écoles beauceronnes récompensées pour le recyclage de piles

La 4e édition du concours de recyclage de piles d’ENvironnement JEUnesse et d’Appel à Recycler s’est clôturée avec 35 tonnes de piles amassées et a récompensé deux écoles de la Beauce.

En effet, la polyvalente Saint-François de Beauceville et l'École Grande-Coudée de Saint-Martin ont remporté la 3e et 2e place dans leurs catégories respectives parmi le Palmarès des écoles primaires et secondaires du Québec.

Qui plus est, « La COVID-19 n’a pas eu raison du recyclage de piles cette année », s’enthousiasme Catherine Gauthier, directrice générale d’ENvironnement JEUnesse. « Malgré les nombreux bouleversements dans le milieu de l’éducation, plus de 250 écoles et établissements collégiaux du Québec ont relevé le défi d’amasser 35 tonnes de piles et de batteries! »



Un résultat encourageant, car « il ne faudrait surtout pas que nos nouvelles habitudes de vie affectent le recyclage des piles. Avec la hausse de la consommation quotidienne de piles, il est primordial de continuer à les recycler afin qu'elles ne se retrouvent pas aux poubelles ou dans le bac de récupération », rappelle Stéphanie Foster, chefs de Service Marketing Canada chez Appel à Recycler.



Pour l’année scolaire 2019-2020, l’école St.Patrick's Elementary School, à Thetford Mines, s’est démarquée avec un total de 4936 kg de piles. Pour une deuxième année consécutive, l’école remporte le grand prix du concours: une bourse de 2000$ qui lui permettra de réaliser des projets à caractère environnemental.

Pour la prochaine édition, ENvironnement JEUnesse et Appel à Recycler mobilisent et sensibilisent les jeunes dans les écoles et les établissements collégiaux à une élimination sécuritaire et écologique des piles. L’inscription est gratuite et la date limite pour s’inscrire est le 1er décembre 2020.

Créé en 1979, ENJEU est un organisme d'éducation relative à l'environnement qui vise à conscientiser les jeunes du Québec aux enjeux environnementaux, les outiller à travers ses projets éducatifs et les inciter à agir dans leur milieu.



Quant à Appel à Recycler Canada, Inc. est un organisme sans but lucratif de gestion responsable qui s’est engagé à récupérer, à transporter et à recycler les piles et les batteries domestiques de façon sécuritaire, dans tout le Canada.