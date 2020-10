Une cinquantaine d'élèves ont manifesté contre les nouvelles mesures sanitaires dans le réseau scolaire

Une cinquantaine d"étudiants de la Polyvalente de Saint-Georges ont manifesté en milieu d'avant-midi aujourd'hui concernant l'imposition des mesures sanitaires dans le réseau scolaire.

Le groupe, avec en tête son porte-parole Antoine Bélanger et deux autres leaders, est particulièrement irrité avec le port obligatoire du masque, notamment à l'extérieur de l'établissement. Les élèves sont également contrariés par l'alternance en classe, un jour sur deux, et la suspension des activités parascolaires et sportives.

La manifestation n'avait certes pas reçu l'aval de l'administration puisque la directrice de l'établissement, Caroline Veilleux, a appelé les services policiers en renfort. Des agents ont discuté avec des représentants du groupe puis ensuite avec la directrice Veilleux.

L'école n'a pas fait sortir les élèves à la pause de 10h. Ils doivent rester en classe jusqu'a midi

La directrice a ensuite essayer de parler aux élèves manifestants pour qu'ils rentrent en classe ou chez eux avec leur parents. Puis, vers 10 h 40, Mme Veilleux a lancé un appel en disant que celles et ceux qui voulaient rentrer en classe devaient le faire « maintenant ». Personne n'a répondu, ni bougé.

« On reste dehors » ont scandé les manifestants quelques minutes plus tard.

« On peut comprendre qu'ils sont en désaccord présentement. Moi, je les respecte mais il faut que ce soit fait avec nos valeurs d'école, ça veut dire civisme et bienveillance. On ne voulait pas non plus qu'il y ait de grabuge. Alors, on les accompagne là-dedans. Les leaders ont offert une belle collaboration » a indiqué la directrice à EnBeauce.com tout en rappelant qu'elle avait l'intention de respecter les consignes édictées par la santé publique.

Au moment de diffuser cette nouvelle, le groupe s'est finalement dispersé. Certains sont rentrés en classe, d'autres sont retournés chez eux.

Avec la collaboration de Léa Arnaud.