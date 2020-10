Beauceville compte les deux meilleures écoles secondaires de la Beauce

Les deux écoles secondaires de Beauceville, soit la Polyvalente Saint-François et l'École Jésus-Marie, comptent parmi les meilleures institutions d'enseignement en Beauce et dans le top cinq du territoire Chaudière-Appalaches, selon le palmarès des écoles secondaires que rendra public demain l’Institut Fraser, et dont Le Journal de Québec publie aujourd’hui (vendredi) certains résultats.

Avec une note de 6,7, la Polyvalente Saint-François arrive au troisième rang des écoles publiques en Chaudière-Appalaches, devancée par l'école secondaire de Saint-Damien-de-Buckland (7,3) et l'école secondaire Beaurivage de Saint-Agapit (7,0). La Polyvalente de Black Lake à Thetford Mines (6,3) et l'école secondaire Pointe-Lévy de Lévis (6,0) suivent en 4e et 5e place.

Du côté des établissements privés, l'école Jésus-Marie se retrouve en 4e position (6,3) derrière le Collège de Lévis (9,0), le Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent (8,8) et Marcelle-Mallet secondaire privé de Lévis (7,8). Le Collège Dina Bélanger de Saint-Michel-de-Bellechasse ferme la marche du top cinq régional avec une note de 5,5.

Le palmarès classe les établissements en fonction d’une cote globale entre 0 et 10 selon une mesure élaborée par l’Institut Fraser. Cet indicateur se base en bonne partie sur les résultats des élèves aux examens du ministère de quatrième et de cinquième secondaire auxquels s’ajoutent l’écart entre les garçons et les filles et la proportion d’élèves accusant un retard dans leur parcours scolaire.

Les données de l’Institut Fraser, précise-t-on, font aussi état du pourcentage d’élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage ou d’adaptation de chaque école.

Quant aux 10 meilleurs établissements au Québec, tant privés que publics, ils proviennent tous de la région de Montréal, incluant Saint-Jérôme, et de Gatineau.