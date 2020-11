PSF de Beauceville: près de 300 élèves en isolement dont tout le secondaire 2

L'ajout de 16 nouveaux cas positifs à la COVID-19, qui ont été confirmés hier en soirée, fait en sorte que tous les élèves de secondaire 2 de la Polyvalente Saint-François de Beauceville sont présentement en isolement.

Depuis le 1er novembre, 26 cas positifs à la COVID-19 ont été diagnostiqués à la PSF (23 élèves et trois membres du personnel) et malgré cette éclosion, la direction de la santé publique (DSP) n'a pas recommandé la fermeture de la polyvalente, a indiqué Marie-Ève Dutil, directrice par intérim du Secrétariat général et services corporatifs du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin.

Présentement, dix groupes d’élèves ont été mis en isolement préventif, ce qui englobe 278 élèves sur les 740 qui fréquentent cette école. De ces 278 élèves, 155 élèves sont en 2e secondaire.

Il faut comprendre qu' il y a plus de retrait que les élèves provenant des groupes isolés. Certains élèves sont retirés par la DSP, car ils demeurent avec une personne déclarée positive à la COVID-19 ou on été en contact avec une personne déclarée positive à la COVID-19.

Le directeur de la polyvalente de Beauceville, Stéphane Boulanger, a resserré les règles hier en demandant aux élèves de dîner à leur bureau dans leur classe. Il a également lancé un message aux élèves leur rappelant qu'en dehors des heures scolaires et à l’extérieur des terrains de la PSF, il fallait également être responsable sur une base individuelle en respectant les restrictions sanitaires car cela a parfois un énorme impact sur l’école.

Les élèves du 2e secondaire, tous les employés n’ayant pas été dépistés dans les sept derniers jours et les parents des élèves du 2e secondaire, qui présentent des symptômes de COVID-19, seront invités à passer un test de dépistage.

Mme Dutil a rappelé que le CSSBE s'en remet entièrement aux recommandations de la DSP quant à la marche à suivre, notamment pour ce qui est de l'application de mesures sanitaires strictes au sein des établissements du réseau scolaire.

Pour la Dre Liliana Romero, directrice de la santé publique de Chaudière-Appalaches, l'éclosion à la polyvalente est le reflet de la situation dans la région en ce qui a trait à la transmission communautaire, alors que depuis quelques semaines, la tendance est à l'augmentation des cas, notamment dans la MRC Robert-Cliche, a-t-elle indiqué dans une entrevue à Radio-Canada.

Le CSSBE rapporte aussi deux cas à la polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie, avec 63 élèves mis en isolement et un cas à l’école des Deux-Rives de Saint-Georges qui entraîne 25 élèves en quarantaine.