128 bourses disponibles pour devenir préposés aux bénéficiaires en CHSLD

Quelque 128 personnes pourront bénéficier d’une bourse de 9 210 $ pour effectuer leur formation, en accélérée, en vue de devenir préposé aux bénéficiaires (PAB) dans l’un des 29 CHSLD du CISSS de Chaudière-Appalaches.

Depuis le lancement de ces bourses, effectué par le premier ministre en mai dernier, ce sont 223 PAB qui travaillent déjà dans les CHSLD du territoire ainsi que 52 étudiants qui termineront leur formation et leur stage tout juste avant Noël.

Leur venue permettra de soutenir le personnel déjà en place et d’améliorer la qualité et la sécurité des soins des résidents aînés.

Les quatre centres de formation professionnelle (CFP) de la région ouvriront un ou plusieurs groupes pour la formation accélérée PAB qui débutera en janvier prochain:

∙ CFP L’Envolée - Montmagny : 1 groupe

∙ CFP Le Tremplin – Thetford : 1 groupe

∙ CFP Pozer - Saint-Georges : 1 groupe

∙ CFP de Lévis : 3 groupes

Les futurs candidats sont invités à s’inscrire d’ici le 8 janvier aux CFP de Montmagny, Lévis et Saint-Georges et d’ici le 15 janvier au CFP de Thetford. Pour en savoir plus, les candidats peuvent s'informer auprès du CISSS de Chaudière-Appalaches ou leur Centre de services scolaires régional.