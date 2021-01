Le Cégep Beauce-Appalaches distribue 17 bourses aux nouveaux étudiants

La Fondation du Cégep Beauce-Appalaches a récemment remis des bourses à 17 étudiants nouvellement admis au Cégep Beauce-Appalaches à l’automne 2020. Au total, c’est une somme de 5 250 $ qui a été octroyée.

Parmi eux, 13 lauréats provenant des écoles secondaires des régions de Chaudière-Appalaches et du Granit se partagent les bourses Coup de pouce de 250 $ chacune. Ces bourses encouragent les étudiants nouvellement admis au collégial à poursuivre leurs études au Cégep. Neuf d’entre eux fréquentent le campus de Saint-Georges, deux le campus de Sainte-Marie et deux le campus de Lac-Mégantic.

« Nous sommes très enthousiastes d’accueillir de nouveaux étudiants, qui s’impliqueront et contribueront au dynamisme de nos trois campus. Cette année particulièrement, je crois que ces bourses donnent une vague d’encouragement, à nos étudiants qui sont plus que résilients », a mentionné le directeur du Cégep Beauce-Appalaches, Pierre Leblanc.

De plus, quatre bourses d’Accueil de 500 $ chacune ont été remises à des étudiants demeurant à l’extérieur de la région Chaudière-Appalaches ou à plus de 80 kilomètres du campus qu’ils fréquentent. Le montant plus élevé que celui des bourses Coup de pouce permet aux lauréats de compenser une partie des frais de logement et de transport engendrés par leurs études loin de chez eux. Trois des récipiendaires fréquentent le campus de Sainte-Marie et une étudiante le campus de Saint-Georges.

Ces bourses sont une marque de reconnaissance et de soutien envers ces étudiants qui ont choisi de réaliser leur parcours collégial au Cégep Beauce-Appalaches. « Le passage au collégial entraîne plusieurs changements et nouveautés chez les étudiants. Pour récompenser votre travail et persévérance, il nous fait plaisir de vous octroyer ces bourses, qui donneront un petit coup de pouce pour compléter vos études », a partagé René Allen, président de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches.