François Giroux : nouveau président du Conseil d'administration du Cégep Beauce-Appalaches

Depuis le mois de décembre, le Conseil d’administration du Cégep Beauce-Appalaches a accueilli François Giroux comme nouveau président.

M. Giroux occupe le siège d’élu des représentants des parents au sein du conseil depuis l’automne 2019.

Ancien étudiant du Cégep Beauce-Appalaches, où il a obtenu son diplôme d’études collégiales en 1989 du Séminaire Saint-Georges, il œuvre en tant que gestionnaire en santé mentale et dépendance au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches.

« J’ai développé une expertise de mobilisation par ma participation et mes réalisations en relations de travail, santé et sécurité et en gestion des risques. Je suis passionné par l’amélioration continue de la performance et l’évaluation des résultats. J’ai toujours eu un grand souci et une sensibilité accrue face à la population étudiante et je suis impatient de me lancer dans cette nouvelle aventure », de mentionner François Giroux.

« Ce qui m’anime et ce qui va orienter mon mandat est assurément la réussite des étudiants. Le Cégep Beauce-Appalaches performe déjà très bien, nous nous assurerons de maintenir cette qualité d’enseignement. Aussi, le développement citoyen des jeunes m’interpelle énormément. C’est essentiel de valoriser la vie étudiante et son impact dans la communauté », a-t-il ajouté.

« Depuis son entrée sur le Conseil d’administration, j’ai tout de suite remarqué ses interventions constantes et pertinentes à l’égard de nos étudiants. Monsieur Giroux est toujours en mode solution pour bonifier nos services et s’assurer du bien-être des étudiants. Sa personnalité rassembleuse nous profitera encore plus grâce à son poste. Je lui souhait la meilleure des chances pour ce nouveau défi », a partagé Pierre Leblanc, directeur général.

Le Conseil d’administration accueillera également deux nouveaux membres en janvier, soit Nancy Labbé, directrice générale de la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce et Mélanie Gagnon, Vice-rectrice au campus de Lévis et à la planification, Université du Québec à Rimouski. Quant à Amélie Parent, elle terminera son mandat le 21 janvier prochain.