La Direction de la santé publique (DSP) a informé que quatre diagnostics de COVID-19 ont été confirmés pour les écoles de la Beauce.

Ainsi, on dénombre trois cas à l’école Roy et Saint-Louis de La Guadeloupe et un cas à l’école Saints-Anges. Aucun isolement supplémentaire n'a été demandé.

Les écoles et les centres demeurent ouverts pour les élèves qui ne sont pas en isolement et continuent d’appliquer toutes les mesures nécessaires pour éviter une nouvelle propagation.