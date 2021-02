Quatre étudiants beaucerons récompensés au Cégep de Lévis

Quinze étudiants, en Gestion et technologies d'entreprise agricole, du Cégep de Lévis se sont partagés près de 8 000 $ en bourses, dont quatre étudiants originaires de la Beauce, Jolyane Breton, Derek Vallée, Monia Marquis et Anne-Marie Cloutier.

Tous ces étudiants se sont distingués par leurs résultats scolaires, leur implication, leurs compétences entrepreneuriales ou leur participation à la vie collégiale. Quinze étudiants en Gestion et technologies d’entreprise agricole (GTEA) ont été récompensés cette semaine, obtenant des bourses offertes par plusieurs généreux donateurs.

Ainsi, Jolyane Breton, de Saint-Elzéar, étudiante en 2e année, a reçu une bourse de 500 $ pour l’excellence de ses résultats dans les cours de Production animale I et II.

Derek Vallée, également de Saint-Elzéar, étudiant en 3e année, a reçu une bourse de 500 $ pour la qualité de son dossier de candidature.

Puis, Monia Marquis, de Sainte-Marie, étudiante en 1re année, a reçu une bourse de 500 $ pour sa participation, son enthousiasme et son assiduité.

Et Anne-Marie Cloutier, de Sainte-Hénédine, étudiante en 3e année, a reçu une bourse de 500 $ pour l’excellence de ses résultats dans les cours : Administration, Évaluation d’un cycle de production et Démarrage et développement d'une entreprise agricole.