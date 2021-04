L'heure de la retraite a sonné pour Lison Chabot

La directrice des études et de la vie étudiante du Cégep Beauce Appalaches, Lison Chabot, quitte aujourd'hui pour la retraite après une carrière de plus de 30 ans dans le réseau collégial.

La dame a occupé les fonctions d’enseignante de français, de conseillère pédagogique et de directrice adjointe des études au Cégep Garneau à Québec. Elle a également œuvré au campus Notre-Dame de-Foy comme directrice des études et à l’École nationale de police à la direction de la formation sur mesure. Arrivée en 2016 au Cégep Beauce-Appalaches, elle s’est rapidement mise en mode développement avec l’aide de son équipe.

Dans le communiqué de presse annonçant son départ, l’équipe du Cégep reconnaît à Mme Chabot des réalisations notables, dont l’entente de partenariat avec le Cégep Champlain St. Lawrence pour l’implantation du programme de Techniques de comptabilité et de gestion - cheminement bilingue au campus de Ste-Marie, des innovations pédagogiques comme les classes actives et les mannequins simulateurs haute-fidélité, l’apprentissage en milieu de travail en Technologie du génie industriel et Techniques d’éducation à l’enfance, de même que le développement des sports, de l’entreprenariat et de l’international.

L’élaboration du nouveau plan stratégique en 2018 a propulsé le développement du Cégep. À ce propos, le directeur général Pierre Leblanc souligne que « sans l’implication de Lison, il aurait été très difficile d’avancer les dossiers cruciaux comme le nouveau campus de Sainte-Marie, les autorisations pour les programmes Techniques de santé animale et Soins préhospitaliers d’urgence ».

L’excellence du Cégep en matière de réussite se confirme depuis cinq ans. L’institution beauceronne se démarque sur le plan national pour ses taux de réussite des cours et de l’épreuve uniforme de français. Qui plus est, le taux de satisfaction générale des étudiants à l’égard du Cégep se maintient à un niveau remarquable, se situant à plus de 96 % depuis 4 ans.

Le CB-A signale aussi que les projets d’avenir de Lison Chabot consisteront d’abord à jouer pleinement son nouveau rôle de grand-maman avec ses deux petits-enfants auxquels deux poupons s’ajouteront prochainement.

« Ma vie professionnelle a été exceptionnellement enrichissante, mais ma retraite me permettra de consacrer davantage de temps à ma famille et à mes nombreuses passions, longtemps mises en veilleuse », de dire la nouvelle retraitée. Autrement, elle se propose de donner un coup de main, à l’occasion, aux institutions qui souhaiteront profiter ponctuellement de ses nombreux talents.