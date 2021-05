Rosalie Vachon participera à un camp canadien d'astronautes juniors

La jeune Beauceronne, Rosalie Vachon, aura la chance de participer à un camp de formation des astronautes juniors organisé par l’Agence spatiale canadienne qui aura lieu du 26 au 31 juillet.

La résidente de Saint-Georges, qui fréquente l'école Jésus-Marie de Beauceville, fait partie des 52 jeunes Canadiens et Canadiennes qui ont été sélectionnés pour cette semaine de formation en mode virtuel lors d’un tirage au sort à partir d'une liste de candidats admissibles.

Cette liste contenait des candidats qui avaient réalisé une activité de chacun des trois volets de la campagne Astronautes juniors. Il s’agit de la science et de la technologie, la condition physique et nutrition, le travail d'équipe et la communication.

Dans le portrait des candidats publié avec le communiqué de presse, la Georgienne mentionne que son plus grand rêve « est de devenir astronaute et potentiellement de marcher sur Mars un jour. »

Elle affirme également que cette planète est la plus fascinante du système solaire.

Durant cette semaine de formation, Rosalie Vachon et les 51 autres participants auront l'occasion d’entendre le témoignage d’astronautes, d’ingénieurs et des scientifiques de l'Agence spatiale canadienne.

De plus, les passionnés de l’espace seront mis au défi dans une série d'activités amusantes et stimulantes.

Ils piloteront notamment un véritable rover lors d'une simulation de mission lunaire, ils résoudront des problèmes rencontrés sur Terre à l'aide d'imagerie satellite et ils feront aussi de l'exercice avec des astronautes et des experts en conditionnement physique spatial.