Zone orange: plus de masque obligatoire en classe

Dans le contexte de la vague de chaleur qui s'abat actuellement sur le Québec et à la suite d'une recommandation des autorités de Santé publique, le ministère de la Santé et des Services sociaux annonce que les élèves du primaire et du secondaire vivant dans les régions au palier orange ne sont désormais plus obligés de porter le masque en classe, et ce, depuis ce matin.

Les élèves devront toutefois toujours porter le masque dans les espaces communs, lors de leurs déplacements dans les corridors et dans le transport scolaire.

Rappelons qu'une telle mesure est déjà en vigueur dans les écoles situées dans les régions aux paliers vert et jaune.

Cette mesure s'inscrit également dans le contexte de déconfinement amorcé depuis quelques jours en raison de l'amélioration notable de la situation épidémiologique au Québec. Soulignons que de nombreuses régions ont d'ailleurs diminué le niveau de leur palier d'alerte en raison de ce contexte favorable.

Aujourd'hui, le premier ministre François Legault tiendra une conférence de presse à 13 h pour le faire le point sur la situation de la COVID-19 au Québec