Plus de 2,8 M$ pour le nouveau centre administratif du CSSBE

Le gouvernement du Québec vient de donner le coup d’envoi officiel pour la construction du nouveau centre administratif du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) qui sera attenant à la nouvelle école Maribel 2.0 à Sainte-Marie-de-Beauce.

L'annonce a été faite aujourd'hui par communiqué de presse, conjointement par le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, et le député de Beauce-Nord, Luc Provençal.

Il s'agit investissement de plus de 2 850 000 $, provenant des enveloppes d’indemnisation reçues suite aux inondations. La somme permettra de construire un bâtiment réunissant sous un même toit près de15 employés d’une division des Services éducatifs, du Service des ressources matérielles et du Service des ressources informationnelles et organisationnelles du CSSBE.

L'édifice comprendra, entre autres, des bureaux administratifs, une salle de rencontre et une salle de conférence interactive. La construction sur un terrain de la route Saint-Martin a été confirmée à la suite d’une entente d’échange de terrain entre la Ville de Sainte-Marie et le CSSBE.

Rappelons que le centre administratif était situé sur la rue Notre-Dame Nord, près de la rivière. Des dégâts importants avaient d’ailleurs été causés lors des inondations du printemps 2019, occasionnant sa démolition.

« C’est avec grande satisfaction que j’accueille cet investissement de notre gouvernement. Encore une fois, nous démontrons notre appui inconditionnel à relocaliser les services municipaux et scolaires de Sainte-Marie hors de la zone inondable. Je salue le travail de M. Normand Lessard et son équipe du CSSBE et la collaboration du maire M. Gaétan Vachon à mener à bien ce projet pour lequel, je dois l’avouer, j’ai quelque peu « talonné » amicalement mon collègue ministre de l’Éducation », a souligné le député Provençal.

Le directeur général du CSSBE, Normand Lessard, s'est dit très heureux de cette annonce et a souligné la proactivité des élus municipaux et provinciaux : « Nous avons collaboré étroitement pour que nos décisions communes soient aux bénéfices des contribuables en matière de gestion des deniers publics. C’est par des pratiques collaboratives avec le milieu que nous pouvons offrir des environnements stimulants et répondant aux besoins de nos élèves. »

« Ce bâtiment s’intégrera harmonieusement aux infrastructures présentes et projetées de la Cité Sainte-Marie et bonifiera encore une fois ce secteur en plein essor », a mentionné de son côté le maire de Sainte-Marie, Gaétan Vachon.

Le début des travaux est prévu en mai 2022 et l’ouverture officielle en janvier 2024, soit au même moment que l’école Maribel 2.0.