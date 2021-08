Le GRAP Beauce-Sartigan aide 140 enfants pour la rentrée scolaire

Ce sont plus de 140 enfants du territoire de Beauce-Sartigan qui ont reçu du matériel nécessaire pour la rentrée scolaire. Le Groupe de réflexion et d’action contre la pauvreté (GRAP) de Beauce-Sartigan pose ce geste depuis 3 ans.

En plus des sacs d’école contenant plusieurs articles scolaires, il y avait une carte cadeau d’une valeur de 40 $ chez l’entreprise DEBB.

Selon Véronique Mercier, responsable du projet : « Les partenaires ont travaillé fort cette année pour trouver du financement afin de réaliser cette distribution. Les deux dernières éditions ont démontré que le besoin des familles est bien présent lorsqu’arrive la rentrée scolaire, mais aussi, tout au long de l’année. »

La pandémie ayant entrainé son lot de dépenses supplémentaires, les membres du GRAP Beauce-Sartigan ont souhaité alléger pour une troisième année le stress financier qu’entraine la rentrée.

L’entreprise DEBB a généreusement contribué et plusieurs membres de la population de la MRC Beauce-Sartigan ont offert des dons financiers lors de la campagne, Des fournitures scolaires pour tous !.

Il est toujours possible de donner via la campagne virtuelle à www.afmrc.qc.ca, et ce, jusqu’au 30 septembre.