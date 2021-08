Les étudiants sont heureux de retrouver leurs camarades au Cégep

Voir la galerie de photos

À l'occasion de la rentrée scolaire en présentiel au Cégep Beauce-Appalaches, EnBeauce.com est allé à la rencontre des étudiants sur le campus de Saint-Georges pour connaître leurs ressentis.

Que ce soit pour retrouver leurs amis ou rencontrer leurs enseignants, la plupart d'entre eux étaient heureux d'être à nouveau présent en classe et au sein de l'établissement.

Certains ont tout de même avoué que le réveil a été difficile après plus d'une année au rythme ralenti par les cours en ligne à la maison.

« On est contents de revoir les étudiants, il ya de la vie et du bonheur ! Il y a encore quelques restrictions, mais on s'adapte. Bien que cette rentrée soit un peu différente, elle est vraiment la bienvenue », a également commenté Pierre-Olivier Lachapelle, technicien aux loisirs au Cégep Beauce-Appalaches.

Découvrez les réponses des étudiants dans cette vidéo.