La première cohorte de Soins préhospitalier d'urgence débute sa session

La première cohorte du programme Soins préhospitalier d’urgence du Cégep Beauce-Appalaches et de Sherbrooke composée de 40 étudiants a débuté sa session.

Durant les trois premières sessions, le programme se donnera au Campus de Lac-Mégantic du Cégep Beauce-Appalaches et puis se transporteravau Cégep de Sherbrooke pour les trois dernières sessions.

« Le programme Soins préhospitaliers d’urgence, c’est avant tout le résultat d’une collaboration unique entre le Cégep de Beauce-Appalaches et le Cégep de Sherbrooke. Nous nous sommes alliés pour offrir une formation qui non seulement répond au besoin de main-d’œuvre de la région, mais surtout, qui reflète la complémentarité de nos milieux d’études », souligne Caroline Bouchard, directrice générale du Cégep Beauce-Appalaches.

« Ce partenariat permettra à nos étudiants et à nos étudiantes de vivre une immersion professionnelle en milieu urbain et en milieu rural. Aussi, grâce aux stages d’intervention clinique, ils auront le privilège de se bâtir un réseau de contacts avec des employeurs des deux régions et d’avoir ainsi accès à un plus large bassin d’employeurs potentiels une fois la formation terminée. C’est donc un avenir prometteur qui les attend, d’autant plus que notre région a grandement besoin de cette précieuse relève », précise Marie-France Bélanger, directrice générale du Cégep de Sherbrooke.

Des partenaires de premier plan

Une activité spéciale s’est tenue le 27 août et avait lieu en présence des nombreux partenaires qui ont contribué à la mise en place du programme.

Les étudiants et les étudiantes auront notamment recours à des équipements spécialisés provenant de Dessercom et de la Coopérative des techniciens ambulanciers de l’Estrie. De son côté, la Ville de Lac-Mégantic s’est grandement impliquée dans la mise en place d’une résidence étudiante sur son territoire. Au Campus de Lac-Mégantic, les étudiants et étudiantes pourront mettre en pratique leurs compétences dans les locaux du centre sportif de la ville. Les membres de cette nouvelle cohorte réaliseront des stages grâce notamment à un partenariat avec le CIUSSS de l’Estrie.

Le programme Soins préhospitaliers d’urgence en bref

D’une durée de trois ans et menant à l’obtention d’un diplôme d’études collégiales (DEC), le programme permettra de former des étudiants et des étudiantes aptes à exercer la profession de technicien ambulancier et de technicienne ambulancière paramédical.

En tant que personnel paramédical, ces personnes seront appelées à intervenir auprès de gens de tous âges et de toutes conditions ayant recours aux services préhospitaliers d’urgence dans le but de leur fournir les soins requis selon leur état et de les transporter vers les bons établissements.

La formation comportera également des stages qui pourront se réaliser sur les territoires des deux régions administratives.