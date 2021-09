C'est la Journée internationale de l’alphabétisation

L’organisme Alphare profite de la Journée internationale de l’alphabétisation pour sensibiliser la population aux difficultés vécues par les personnes peu alphabétisées dans le contexte de pandémie.

Cette année, le thème est L’alphabétisation pour une reprise axée sur l’humain: réduire la fracture numérique.

La directrice de l'organisme, Annie Poulin, estime qu'en plus de composer avec leurs difficultés quotidiennes, ces personnes se sont retrouvées du jour au lendemain avec plusieurs nouveaux défis à relever : décoder et comprendre l’actualité et les diverses consignes, se débrouiller au quotidien en étant privé de l’aide de leurs proches, sans oublier tous les défis technologiques.

« En effet, les gens n’ont pas tous accès à Internet, n’ont pas tous des équipements technologiques et surtout, n’ont pas tous la capacité de l’utiliser efficacement. Pour les adultes peu alphabétisés et les aînés, le quotidien et l’accès aux services est devenu très compliqué et très stressant, car tout se faisait en ligne. Le contact humain et la capacité d’accéder à des services en personne sont essentiels pour eux », a précisé Annie Poulin.

Ainsi, elle souhaite rappeler que l’équipe d’Alphare est là et disponible pour aider et soutenir ces personnes, que ce soit pour développer leurs compétences en français, en calcul ou en technologie.

Voici quelques-uns des services proposés :

• Ateliers de lecture et d’écriture

• Groupes de conversation québécoise pour personnes immigrantes

• Accompagnement individuel pour les adultes qui font un retour aux études

• Cours d’informatique de base, de tablette et de téléphone

• Aide individuelle pour utiliser un ordinateur, une tablette ou un téléphone

Tous les cours et services d’Alphare sont disponibles sur rendez-vous. Il suffit d’un simple appel pour obtenir de l’aide, en individuel ou en petits groupes. Toute personne de 16 ans et plus souhaitant bénéficier d’un de ces services est invitée à communiquer avec un membre de l’équipe d’Alphare, au 418 226-4111 ou à [email protected]

Quelques chiffres sur l'analphabétisme

Rappelons que le problème de l’analphabétisme est bel et bien présent en 2021.

Quelques 773 millions d’adultes dans le monde n’ont pas les compétences de base en alphabétisation et 19 % des Québécois sont analphabètes (niveaux -1 et 1 de littératie) et 34,3 % éprouvent de grandes difficultés de lecture et se situent au niveau 2 de littératie.