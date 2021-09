Une réussite pour la première fête de la persévérance scolaire

L'espace Carpe Diem de Saint-Georges accueillait hier la première fête de la persévérance scolaire et ce fût une belle réussite.

Organisée par La Fondation de la persévérance et de la réussite scolaire, l'événement a permis d'amasser plus de 500 $ pour soutenir les élèves adultes inscrits au Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin qui éprouvent des difficultés financières mettant en péril leur parcours.

Habituellement ils organisaient un spectacle annuel mais ils ont dû se réinventer ces deux dernières années en raison de la pandémie de COVID-19.

« On a fait une campagne de collecte de canettes et de bouteilles l’année passée pour récolter des fonds et cette année on a décidé de faire la première édition de la fête de la persévérance scolaire », a précisé François Veilleux qui travaille à la commission scolaire et au conseil d’administration de cette fondation, en entrevue avec EnBeauce.com.

L’organisme vendait des livres à 1 $ et proposait une activité de mini golf mobile.

« On s’est installé aujourd’hui en ayant pas d’attente, en ne sachant pas ce qu’on allait ramasser comme montant. Finalement ça a été bénéfique, on a amassé plus de 500 $ de profit en cette journée passante et ensoleillée. On a eu toute sorte de clientèle, des jeunes couples, des couples plus âgés, des familles, etc. »

Beaucoup de passants s’arrêtaient, curieux de savoir ce qu’il se passait. Les membres de l’organisme présents prenaient donc le temps de présenter la fondation et ses missions.

L'organisation remercie les bénévoles qui ont aidé à la réalisation de cet événement et la Ville de Saint-Georges pour le prêt de l'espace Carpe Diem.