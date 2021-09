Deux nouveaux points de service pour Tandem International

L’entreprise Tandem International consolide son implantation dans la région Chaudière-Appalaches avec de nouveaux points de service, soit à Saint-Georges et à Lévis.

Elle s’est également associée à Translab situé à Thetford afin de permettre aux participants de bénéficier de l’expertise de chacun. Un total de 75 personnes par année seront accueillies dans un environnement professionnel et stimulant, tout en intégrant le télétravail dans les pratiques.

Tandem espère aider davantage de chercheurs d’emploi dans le futur. « L’année 2020 nous a obligés à revoir nos méthodes de travail et à prioriser le télétravail. Fort de cette expérience, il est maintenant impensable de ne pas intégrer le télétravail dans nos stratégies d’apprentissage puisque l’ensemble du marché du travail désormais le pratique, » soutient Dany Plante, conseillère pédagogique au Cégep Beauce-Appalaches.

Pour les participants de l’entreprise d’entraînement, il s’agit d’une expérience de travail significative qui leur permet d’actualiser leurs connaissances informatiques et accroître leurs compétences langagières tout en bénéficiant d’un soutien personnalisé continu dans leurs démarches en recherche en emploi.

Pour Kim Dostie, ancienne participante et maintenant coordonnatrice aux opérations, son passage lui a permis de poursuivre dans une voie professionnelle qu’elle n’avait pas envisagée : « J’ai toujours hésité entre la comptabilité et l’enseignement. Grâce à mon stage chez Tandem International, j’ai eu la chance de trouver un poste qui rallie les deux. Sans ce stage, je n’aurais jamais su que ce genre d’emploi existait. J’ai eu la chance de passer de participante à coordonnatrice et aider les autres à se perfectionner en comptabilité et à trouver le poste qui leur convient. »