L'école Monseigneur-Fortier fait peau neuve

L’école Monseigneur-Fortier de Saint-Georges fait peau neuve grâce à une nouvelle identité visuelle et une nouvelle cour d'école, plus verte, qui ont été dévoilées et inaugurées hier après-midi, sur place.

Pour l'occasion, les élèves ont interprété « Ensemble sensible », la chanson thème de la semaine de la culture et plusieurs personnalités ont pris la parole. Tous ont félicité l’équipe-école, le personnel éducatif et tous les participants au projet pour le résultat et l’importance que cela apportera aux cheminements des enfants.

Ainsi, la nouvelle cour d’école comprend :

des modules de jeux qui répondent aux élèves de tous les groupes d’âge;

des structures facilitant l’accès aux enfants handicapés à l’espace de jeux;

des espaces de repos à la fois éducatifs qui serviront aussi de classe extérieure;

des éléments de verdure (plantation d’arbres, d’arbustes, de plantes vivaces et de gazonnement).

« Le résultat que vous voyez aujourd'hui est le fruit d'un travail d'équipe, une équipe qui a à cœur le bien être et le développement des élèves. Plusieurs études démontrent les bienfaits de l’activité physique chez les jeunes. Une cour d’école adéquatement pensée pour les élèves est un élément important d’un milieu de vie inclusif », a indiqué Annie Rodrigue, directrice de l'école.

Notons également que des zones ombragées pour contrer les îlots de chaleur lors de la saison estivale ont aussi été ajoutées et des travaux pour améliorer l’éclairage ont été réalisés pour répondre adéquatement aux besoins du service de garde.

Ce projet de 98 000 $ a pu voir le jour grâce à la mesure Embellissement des cours d’école du ministère de l’Éducation. Qui plus est, la Ville de Saint-Georges a offert des arbres et des arbustes pour aider à l’aménagement paysagé. Aussi, Construction JL Groleau a gracieusement offert la réalisation des travaux des gazebos d’une valeur de 15 000 $. Finalement, Annie Rodrigue et son équipe ont souligné la grande collaboration du Service des ressources matérielles du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) et de son coordonnateur, Jean Gilbert, pour la mise en place et la réalisation des travaux.

« Les jeunes, oui, c'est l'avenir, mais c'est surtout le présent! Il faut s'en occuper tous les jours », a conclu Samuel Poulin, député de Beauce-Sud.

Le nouveau logo

En ce qui concerne le logo, il représente un enfant reposant dans des mains ouvertes et abrité par un arbre. Cela signifie la bienveillance. Cette bienveillance qui est au cœur du projet éducatif et du code de vie de l’école.

Tout autour gravitent des étoiles qui sont là pour rappeler les valeurs de l’école : le plaisir d’apprendre, le respect, l’autonomie et la persévérance.