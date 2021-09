Journée de grève du personnel de CPE ce matin

Dans le cadre de la première de dix journées de grève adoptées par les syndicats de CPE affiliés à la CSN et à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS–CSN), les travailleuses et travailleurs de la région de Québec–Chaudière-Appalaches manifesteront ce matin à Québec.

À Saint-Georges, le CPE Beauce-Sartigan La maison des papillons est touché par cette grève.

Cette manifestation a pour but d'accroître la pression sur le gouvernement dans le cadre des négociations entourant le renouvellement de leurs conventions collectives qui sont échues depuis maintenant 18 mois.

Le personnel des CPE demandent « des solutions concrètes pour résoudre la surcharge de travail, les difficultés de recrutement et le manque criant de personnel engendrant des bris de service », peut-on lire dans le communiqué de presse annonçant cette journée de débrayage..

Les syndiquées commenceront à se rassembler à compter de 9 h dans le parc en face du Musée national des beaux-arts du Québec. Le départ de la marche est prévu à 9 h 45 en direction des bureaux du ministère de la Famille où des discours sont prévus à 10 h 45.