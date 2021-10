CPE: deux autres journées de grève

Les travailleuses et travailleurs des centres de la petite enfance (CPE), syndiqués à la CSN de Québec–Chaudière-Appalaches, sont en grève aujourd'hui et demain (14 et 15 octobre) afin d’accroître la pression sur le gouvernement et d’obtenir une amélioration considérable de leurs conditions de travail.

La journée de jeudi est réservée au piquetage local devant les établissements syndiqués. Les membres du comité exécutif du Syndicat des travailleuses et des travailleurs des CPE de Québec–Chaudière-Appalaches–CSN et ceux du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches (CSN) feront une tournée de plusieurs établissements entre 7 h 30 et 9 h 30.

La journée de vendredi est, quant à elle, consacrée à une manifestation nationale, à Québec. Les travailleuses et travailleurs des quatre coins de la province y convergeront pour participer à un grand rassemblement qui culminera devant l’Assemblée nationale sur l’heure du dîner.

Rappelons que le Syndicat des travailleuses et des travailleurs des CPE de la région de Québec–Chaudière-Appalaches–CSN compte environ 1 500 membres travaillant dans 59 CPE.