La journée Portes ouvertes du Cégep Beauce-Appalaches attire 500 personnes

Les trois campus du Cégep Beauce-Appalaches ont reçu la visite de 500 personnes lors de la journée Portes ouvertes qui se déroulait le 23 octobre. Il s’agit d’une édition record alors que l’organisation a dû s’adapter afin d’offrir une nouvelle formule qui respectait les mesures sanitaires.

Les gens qui ont participé à la journée portes ouvertes du Cégep Beauce-Appalaches à Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic sont repartis mieux outillés pour le choix qu’ils devront faire prochainement en vue de leurs études collégiales. De nombreux visiteurs des alentours de la Beauce ont fait un détour par Saint-Georges. Ils ont été agréablement surpris par les équipements et services mis à la disposition des étudiants. Ils ont eu l’occasion de visiter tous les laboratoires et le CIMIC où sont offerts les programmes de Génie civil et de Génie industriel. Les programmes préuniversitaires ont eu la cote auprès des visiteurs tout comme les programmes techniques d’Informatique, Génie civil et Soins infirmiers : « Cet événement est un moment privilégié pour les futurs étudiants de se familiariser avec le milieu et les programmes d’études. Plusieurs de nos visiteurs étaient des étudiants de 4e secondaire qui commencent leur processus de réflexion. Il n’est jamais trop tôt pour penser aux études supérieures », a souligné Caroline Bouchard, directrice générale du Cégep Beauce-Appalaches.

Le nouveau site du campus de Sainte-Marie a attiré l’attention des visiteurs qui se sont présentés en grand nombre. Ils ont été impressionnés par les installations modernes et la luminosité du bâtiment. Ils ont eu l’occasion de visiter les classes et les laboratoires où sont offerts les programmes de Santé animale, Éducation spécialisée, Comptabilité et gestion, cheminement bilingue ainsi que Sciences de la nature et Sciences humaines. Des enseignantes étaient également sur place pour présenter le nouveau programme d’Éducation à l’enfance qui sera offert dès l’automne prochain à Sainte-Marie. « Nous avons rencontré de nombreux visiteurs provenant des environs de Sainte-Marie. Les commentaires sont très positifs, les gens sont heureux d’avoir l’opportunité de poursuivre leurs études dans la région. L’aspect humain de notre campus est un élément qui a rejoint de nombreux visiteurs », a ajouté madame Bouchard.

À Lac-Mégantic, le programme de Soins préhospitaliers d’urgence a attiré les foules. Les visiteurs ont assisté à des démonstrations de la part d’étudiants actuels sur différentes manœuvres et ils ont même pu découvrir l’ambulance-école. Autre point fort de la journée, plusieurs élèves provenant des environs sont venus découvrir les programmes préuniversitaires et le programme de Soins infirmiers : « C’est le fait que le Cégep soit plus petit, plus encadrant qui les pousse à envisager de s’inscrire au campus de Lac-Mégantic plutôt que dans un autre collège plus gros », a mentionné Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante.