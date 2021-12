COVID-19 : 2 000 autotests seront distribués dès aujourd’hui aux parents d’élèves

Un premier lot de 2 000 autotests contre la COVID-19 ont été reçus hier au Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE).

Ceux-ci seront distribués dès aujourd’hui aux parents d’élèves, selon ce qu’a indiqué le directeur général, Fabien Giguère, lors du conseil d’administration qui s’est tenu hier soir. Quelque 8 000 autres autotests sont attendus prochainement. « On espère pouvoir les distribuer la semaine prochaine », a-t-il ajouté.

Qui plus est, la vaccination se déroule actuellement dans les écoles primaires, et ce, tous les jours jusqu’au 18 décembre inclusivement.

« Nous avons un taux de participation d’un peu plus de 30 % dans nos écoles actuellement, d’élèves vaccinés. »

En ce qui concerne la rumeur sur un retardement du retour en classe après les Fêtes, Fabien Giguère a dit n’avoir aucune nouvelle à ce sujet en date de la rencontre d’hier soir.

Faille informatique

Le directeur général a confié que le système informatique du CSSBE a été touché par la faille informatique qui a affecté de nombreux services au cours de la fin de semaine passée. De ce fait, tous les sites internet avaient été fermés et les 60 serveurs de l’organisation ont dû être vérifiés et validés avant d’être repartis.

« Nous avons actuellement au-dessus de 40 serveurs qui sont rebranchés et qui n’ont pas eu de faille. Il en reste une vingtaine à rebrancher, on n'est pas encore fonctionnel partout. On a encore la journée de demain et on pense que demain soir tout devrait être opérationnel. On n’a noté aucune anomalie », de conclure M Giguère.

Détecteurs de dioxyde de carbone (CO2)

Questionné sur l’avancement du projet de tests de CO2 dans les écoles, le directeur général a précisé qu’un peu plus de 900 lecteurs ont été commandés par le biais du ministère de l’Éducation, mais qu’il y a un retard dans les livraisons.

Par conséquent, les 200 qui ont déjà été reçus sont présentement en cours d’installation dans le secteur Appalaches-Abénaquis et les autres seront installés au fur et à mesure de leur réception.

Un rapport à ce sujet devrait être publié en février ou en avril, quand tout sera terminé.

Rappelons que, le gouvernement a instauré cette mesure dans le but d'assurer un suivi rigoureux de la qualité de l’air intérieur dans les écoles. Ces lecteurs doivent être installés dans tous les locaux de classe, les locaux de spécialité, les laboratoires et les bibliothèques de tous les établissements d’enseignement.

Ils évalueront la concentration de CO2 et mesureront la température et l’humidité relative. Les données recueillies permettront d’apporter rapidement des correctifs lorsque cela s’avèrera nécessaire. Par exemple, l’ouverture des fenêtres et de la porte ainsi que l’augmentation de la fréquence d’aération du local peuvent être suggérées selon le taux de CO2 apparaissant sur le lecteur.

Rappelons que le CO2 est produit naturellement par la respiration humaine et que sa présence dans les locaux scolaires n’occasionne pas d’effets sur la santé. Le CO2 représente toutefois un indicateur de la qualité de la ventilation et un indicateur de confort.

Dernier bilan pour les cas de COVID-19

La Direction de la santé publique (DSP) a informé que 20 diagnostics de COVID-19 ont été confirmés au Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin.

Ceux-ci se répartissent ainsi :

• 4 cas à l’école Monseigneur-Fortier (Saint-Georges) – aucun isolement supplémentaire

• 4 cas à l’école De Léry-Monseigneur-De Laval (Beauceville) – une classe fermée

• 3 cas à l’école Notre-Dame de Lac-Etchemin – une classe fermée

• 2 cas à l’école des Appalaches (Sainte-Justine) – aucun isolement supplémentaire

• 1 cas à la polyvalente Bélanger (Saint-Martin) – aucun isolement supplémentaire

• 1 cas à l’école Bellarmin (Saint-Robert-Bellarmin) – aucun isolement supplémentaire

• 1 cas à l’école le Tremplin (Saint-Victor) – aucun isolement supplémentaire

• 1 cas à l’école l’Enfant-Jésus (Vallée-Jonction) – aucun isolement supplémentaire

• 1 cas à l’école secondaire Veilleux (Saint-Joseph-de-Beauce) – aucun isolement supplémentaire

• 1 cas à la Polyvalente Benoît-Vachon (Sainte-Marie) – aucun isolement supplémentaire

• 1 cas à l’école des Deux-Rives (Saint-Georges) – aucun isolement supplémentaire

Qu’importe le niveau de protection, les personnes avec un diagnostic positif à la COVID-19 doivent rester isolées et ne doivent pas se présenter dans l’un de nos établissements.