La communauté collégiale pose des gestes solidaires

À l’approche des fêtes, la communauté collégiale du Cégep Beauce-Appalaches s’est mobilisée pour poser des gestes solidaires auprès de la collectivité.

Le traditionnel bingo de Noël a permis d’amasser un montant de près de 600 $ qui a servi à acheter des denrées non périssables pour l’organisme Moisson Beauce. Depuis 1997, le Cégep Beauce-Appalaches organise le bingo de Noël afin d’amasser des dons pour l’organisme.

De son côté, l’équipe de hockey des Condors a récolté plus de 187 kg de denrées non périssables lors du match du 5 décembre dernier. « Pour certaines personnes, la période des fêtes était déjà difficile bien avant la pandémie. Le contexte a accru les disparités et ils sont encore plus nombreux à avoir besoin de notre aide. En cette période, nos petites actions solidaires font une grande différence dans la vie de plusieurs », a souligné Daniel Laflamme, directeur adjoint des études, programmes et vie étudiante.

Également, le comité socioculturel a eu l'idée de faire acheminer des cartes de Noël dans les différents centres d’hébergement et de soins longue durée (CHSLD) des environs afin de mettre un baume sur la solitude que vivent parfois les résidents et qui a été amplifiée pendant la pandémie. « Nous sommes très fiers de cette initiative étudiante empreinte d’humanité. Ces mots chaleureux réconforteront assurément les résidents pendant la période des fêtes », a souligné Harold Gilbert, intervenant au socioculturel. Ce sont plus de 300 cartes, écrites par les étudiants du Cégep, qui seront remises dans les prochains jours aux résidents des CHSLD.

De son côté, le comité loisirs du Cégep Beauce-Appalaches a rassemblé des étudiants bénévoles afin d’offrir des raccompagnements pour Opération Nez rouge. Pour Pierre-Olivier Lachapelle, technicien en loisirs, cette implication apporte beaucoup aux étudiants : « Pour nos étudiants, c’est une expérience humaine très satisfaisante alors qu’ils réalisent les impacts positifs de cette action. Ils contribuent à la sécurité de tous en permettant le retour sécuritaire de nombreux conducteurs. »

Finalement, la première édition du Marché aux puces CBA a permis au comité environnement responsable (CER) de récolter plus de 4 700 $ tout en favorisant la réutilisation d’objets de seconde main à l’approche des fêtes. Ces fonds amassés seront versés aux projets environnementaux réalisés par le CER.