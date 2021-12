C'est confirmé: les écoles du CSSBE ferment aujourd'hui

Le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin vient de confirmer que les écoles de son réseau fermeront aujourd'hui à compter de 16 h 10, plutôt que mercredi pour le congé des Fêtes, en raison de la hausse des cas de COVID-19.

Le tout a été confirmé dans une note de service qui a été transmise aux parents.

Pour les élèves du primaire, le centre scolaire suggère de garder les enfants à la maison pour les journées du 21 et du 22 décembre afin de limiter la propagation du virus. « Advenant une situation particulière qui vous en empêche, des services de garde de dernier recours seront offerts aux élèves du primaire. Les modalités vous seront communiquées par les écoles », indique la note

À noter que ces élèves recevront une communication de leur enseignant le 7 janvier pour l’apprentissage à distance et que le retour en classe est prévu le 10 janvier.

Élèves du secondaire

Il n’y aura pas d’enseignement à distance les 21 et le 22 décembre. De l’enseignement à distance selon l’horaire habituel sera offert le 7 janvier et le retour en classe est prévu le 10 janvier.

Élèves de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes

Exceptionnellement, les cours prévus en soirée ce lundi 20 décembre auront lieu. Il n’y aura pas d’enseignement en ligne les 21 et le 22 décembre, mais les stages se poursuivent. La reprise des cours se fera en ligne le 7 janvier et le retour en classe est prévu le 10 janvier.

Toutes les activités parascolaires prévues en soirée aujourd'hui sont annulées.

« Nous tenons à préciser que notre expertise est pédagogique et non sanitaire ou médicale. Nous recevons les directives du ministère de l’Éducation et de la DSP et nous avons l’obligation de les appliquer pour assurer un milieu de vie sain et sécuritaire pour nos élèves et notre personnel. Nous vous remercions pour votre collaboration! », de signaler les dirigeants du CSSBE.