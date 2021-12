L'implication de 26 étudiants du Cégep Beauce-Appalaches récompensée

En reconnaissance pour leur implication, vingt-six nouveaux étudiants se partagent les bourses Coup de pouce et d’Accueil totalisant 8 000 $ offertes par la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches.

L’engagement des récipiendaires des bourses Coup de pouce et d’Accueil est de tout genre. Ces étudiants s’impliquent au sein d’associations et de comités, se distinguent par leur leadership, par leur rendement académique, par leurs actions bénévoles ou encore s’illustrent sur les scènes sportive et culturelle.

Vingt lauréats provenant des écoles des régions de Chaudière-Appalaches et du Granit se partagent des bourses Coup de pouce de 250 $ chacune qui encouragent les étudiants nouvellement admis au collégial à poursuivre leurs études au Cégep.

Douze d’entre eux fréquentent le Campus de Saint-Georges, quatre le Campus de Sainte-Marie et deux le Campus de Lac-Mégantic.

Six bourses d’Accueil de 500 $ chacune ont été remises à des étudiants dont le lieu de résidence, au moment de leur demande d’admission initiale, était à l’extérieur de la région administrative Chaudière-Appalaches ou à plus de 80 kilomètres de son lieu d’études.

Cette bourse permettra aux lauréats de compenser une partie des frais de logement et de transport engendrés par leurs études loin de chez eux.

« Les prochaines années vous permettront de continuer à développer votre plein potentiel. Permettez-vous d’être curieux et de découvrir de nouvelles activités. Par votre implication, vous contribuez à embellir notre communauté et vous faites une grande différence dans la vie des gens », a mentionné le directeur des études et de la vie étudiante, Jean-Philippe Vachon.