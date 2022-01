Rémi Bolduc joint l'équipe des services aux entreprises

Rémi Bolduc fait dorénavant partie de l’équipe de la Formation continue du Cégep Beauce-Appalaches à titre de conseiller pédagogique-volet services aux entreprises.

Il a pour mandat de créer des relations d’affaires entre la Formation continue du Cégep et les entreprises de Chaudière-Appalaches et du Granit afin de répondre à leurs besoins concernant la formation.

« Rémi poursuivra le développement des services aux entreprises, souligne la directrice de la Formation continue, Marie-Ève Labbé. Il travaillera en étroite collaboration avec les entreprises et organismes des environs afin de leur proposer des formations qui répondent à leurs besoins. Il assura également le développement de nouveaux projets et programmes de formation continue afin de répondre aux demandes des milieux. »

M. Bolduc détient un BAC en économie et a un bagage important dans les secteurs public, privé et coopératif. Il a plus d’une quinzaine années d’expériences dans des postes liés d’une façon ou d’une autre aux domaines de l’administration, de la gestion de projet et du développement des affaires.

« J’ai la conviction que la formation continue en entreprises joue un rôle majeur dans le développement économique de notre région. Il s’agit selon moi d’une des solutions les plus efficaces et simples à mettre en application afin de faire face à la pénurie de main-d’œuvre qui frappe tout le monde en ce moment. En effet, en améliorant les compétences de la main-d’œuvre actuelle, on aide par le fait même les entreprises de notre région à améliorer leurs performances. C’est une réelle fierté pour moi de me joindre à une équipe qui répond efficacement et concrètement aux besoins de la communauté et des entreprises », soutient le principal intéressé.