CSSBE: suspension de cours dans toutes les écoles et les centres

Aujourd'hui, le 17 janvier 2022, les cours sont suspendus pour tous les élèves des écoles primaires et secondaires, ainsi que pour tous les élèves des centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle.



Les services de garde demeurent ouverts.



Conséquemment, tout le personnel doit se présenter au travail selon l’horaire prévu (possibilité de télétravail), à l’exception du personnel enseignant qui est autorisé à effectuer son travail de la maison.



Pour les activités prévues en soirée et pour les cours du soir de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes, la population sera avisée en cours de journée.

L’information sera diffusée sur le site Internet et la page Facebook du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin, ainsi qu’à la radio et dans les médias électroniques.

École Jésus-Marie de Beauceville

Veuillez, svp, prendre note que tous les élèves devront suivre leurs cours à distance, aujourd'hui, le 17 janvier 2022, selon l'horaire régulier.