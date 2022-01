Le Cégep Beauce-Appalaches confirme une rentrée d’hiver en présence

Les étudiantes et les étudiants du Cégep Beauce-Appalaches poursuivront leurs cours en présence pour la session d’hiver 2022, prévue ce lundi 24 janvier.

La rentrée scolaire se déroulera sur les trois campus de l’établissement d’enseignement collégial. Ces informations ont été rédigées en fonction des directives en vigueur le 14 janvier 2022. Elles peuvent être modifiées en tout temps à la demande de la Santé publique, avise l'administration de l'établissement d'enseignement.

En date du 18 janvier, le cégep prévoit accueillir 1 233 étudiantes et étudiants au campus de Saint-Georges, 388 au campus de Sainte-Marie et 112 au campus de Lac-Mégantic.

« Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir nos étudiant.es en présence. Le contexte actuel nous oblige encore une fois à faire face à de nombreux défis et à beaucoup de créativité pour permettre à nos étudiantes et étudiants de garder le cap vers la réussite, mais je suis certaine qu’avec les équipes en place, nous y parviendrons », a indiqué la directrice générale, Caroline Bouchard, par voie de communiqué de presse.

Un sondage réalisé à l’automne dernier par la Fédération des cégeps révèle que la grande majorité des étudiant.es préfère suivre leurs cours en classe. « C’est une très bonne nouvelle pour nos membres. Les étudiant.es ont hâte de retrouver une vie normale et ils sont contents que la session d’hiver ait lieu en présence. Le contact avec les autres est très important et beaucoup sont craintifs à l’idée de retourner en formule à distance », de mentionner pour sa part Patrick Loignon, président de l’Association générale étudiante du Cégep Beauce-Appalaches.

« Les enseignantes et enseignants du Cégep Beauce-Appalaches ont toujours eu la réussite des étudiant.es à cœur, et ceci demeure notre mission première. Nous continuerons de travailler d’arrache-pied pour la réussite et la sécurité de tous », a signalé Frédéric Dufour, président du Syndicat des enseignants et des enseignantes du Cégep Beauce-Appalaches (SEECBA) et enseignant en physique.

Directives pour la rentrée d’hiver 2022

L’établissement d’enseignement s’assure d’appliquer toutes les mesures sanitaires transmises par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Santé publique.

À cet effet, aucune distanciation physique ne sera exigée entre les étudiants dans les salles de classe.

Le port du masque sera obligatoire en tout temps pour les étudiantes et étudiants en plus du nettoyage des mains et des surfaces de travail.

Les seuls moments où le masque pourra être retiré est lors de la consommation de nourriture à la cafétéria ou dans un local permettant celle-ci. De plus, le nombre de places est limité la cafétéria et un maximum de six (6) personnes pourront être assis à la même table.

Les activités parascolaires en présence (sportives et socioculturelles), les tournois et les compétitions sportives sont actuellement suspendus jusqu’à nouvel ordre.

« Bien que la situation ne soit pas encore idéale, le fait de retrouver nos étudiant.es en présentiel marque une belle continuité avec la dernière session et saura assurer les conditions gagnantes pour la réussite de ceux-ci. Nous continuons d’encourager les membres de la communauté collégiale à être adéquatement vaccinés et à respecter les consignes sanitaires », fait remarquer Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante.

Cliniques mobiles de vaccination

En collaboration avec le CISSS de Chaudière-Appalaches, le Cégep Beauce-Appalaches tiendra une clinique de vaccination sans rendez-vous pour les étudiant.es et les membres du personnel le 25 janvier de 9 h à 16 h au campus de Saint-Georges et le 26 janvier de 9 h à 16 h au campus de Sainte-Marie. L’information détaillée se retrouve dans la section Événements du site Web du CB-A.