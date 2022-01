Le CFP Pozer offrira la formation en soutien informatique

Le centre de formation professionnelle Pozer (CFP Pozer) ajoute à son offre de formation le diplôme d’études professionnelles (DEP) en Soutien informatique, vient d'annoncer le CSSBE.

Des demandes d’admission pourront être reçues pour la rentrée de l’automne 2022.

Ce programme d’études professionnelles de 1 800 heures forme les élèves sur les interventions de première ligne en cas de problèmes informatiques et sur l’assistance à la clientèle. Les participantes et participants verront aussi les différents types de matériel informatique, de la préparation à l’installation, en passant par l’entretien, la mise à jour et la réparation.

Une fois leur diplôme obtenu, les finissantes et finissants pourront exercer les métiers tels que administrateur de réseau, agent de soutien aux administrateurs, installateur de matériel informatique, répartiteur de matériel informatique et quelques autres.

Leur profession pourra être exercée dans des milieux de travail variés comme les entreprises de télécommunication, les fournisseurs de service informatique, les établissements d’enseignement, l’administration publique ou toute entreprise ayant un département d’informatique ou de technologie de l’information.

« Les perspectives d’emploi dans notre région pour cette catégorie de professions sont excellentes pour les années à venir. Il y a une croissance des besoins, surtout avec les différents enjeux informatiques que la pandémie amène, et nous sommes fiers de pouvoir offrir cette nouvelle formation à notre population en Beauce-Etchemins », souligne Marie-Josée Fecteau, directrice du Service de la formation professionnelle, de l’éducation des adultes et aux entreprises du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin.

Quant à Louis-Maurice Chabot, directeur du CFP Pozer, il souligne également sa fierté d’accueillir un premier groupe dans son centre à compter de l’automne 2022 : « Nos élèves bénéficieront d’une formation de qualité pour développer leur autonomie, leur débrouillardise, leur minutie et leur esprit d’analyse afin, ultimement, d’être bien préparés aux réalités du marché du travail. »

Il sera possible de faire une demande d’admission dans ce programme à compter du 15 février 2022 sur le site de l’InforouteFPT.